Crianças são resgatadas com hipotermia no Centro Histórico de Porto Alegre ( RS) Conselho Tutelar tomou as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar dos menores Cidade Alerta RS|Do R7 01/07/2025 - 19h29 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h29 )

Três crianças, incluindo um bebê de 2 anos, foram resgatadas em situação de abandono e hipotermia no Centro Histórico de Porto Alegre (RS). A Guarda Municipal, acionada por moradores, encontrou as crianças com sinais de frio intenso. Após o resgate, o Conselho Tutelar tomou as medidas necessárias para garantir a segurança e o bem-estar delas.