Criminosos são presos após perseguição e tiroteio em bairro de Porto Alegre (RS)

Cinco criminosos foram presos após uma perseguição e troca de tiros com a Brigada Militar no bairro Jardim Botânico, em Porto Alegre (RS). O grupo, armado e com passagens pela polícia, planejava um ataque na Zona Sul. A ação policial resultou na apreensão de cinco armas e munições, destacando o reforço no policiamento em meio ao conflito entre facções.