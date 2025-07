Família busca justiça nove meses após morte de enfermeira assassinada por marido Médico acusado de feminicídio enfrenta audiências enquanto defesa nega crime Cidade Alerta RS|Do R7 21/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h18 ) twitter

Nove meses após a morte de Patrícia Rosa dos Santos, a família ainda aguarda desdobramentos no caso. O médico André Batista, acusado de feminicídio qualificado, está preso e enfrenta novas audiências. A defesa nega as acusações, enquanto o processo segue em investigação, com expectativa de julgamento por júri popular.