Grave acidente entre caminhão-tanque e bitrem paralisa trecho da BR-290 na região carbonífera Colisão deixou motorista preso nas ferragens e exigiu complexo resgate na rodovia Cidade Alerta RS|Do R7 17/04/2025 - 19h47 (Atualizado em 17/04/2025 - 19h47 )

Um grave acidente foi registrado na BR-290, na região carbonífera de Butiá (RS), envolvendo um caminhão-tanque vazio e um bitrem carregado com madeira. O choque ocorreu no quilômetro 8 da rodovia, próximo à divisa com Minas do Leão. Com a violência do impacto, o caminhão-tanque saiu da pista, subiu um barranco e teve a cabine totalmente destruída.

O motorista ficou preso nas ferragens e foi resgatado em estado grave por equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e uma médica que passava pelo local, sendo encaminhado ao posto de saúde de Minas do Leão. O trânsito no local foi parcialmente interrompido e liberado no final da manhã.

A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.