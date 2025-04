Homem desaparecido em área de mata é encontrado após 24 horas em Pinhal da Serra (RS) Busca com drones e câmeras térmicas mobilizou equipes de resgate até localização do desaparecido Cidade Alerta RS|Do R7 22/04/2025 - 20h01 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h01 ) twitter

Um homem de 44 anos foi encontrado com vida após passar mais de 24 horas desaparecido em uma área de mata no município de Pinhal da Serra, no Rio Grande do Sul. Ele havia sumido durante um acampamento familiar no domingo e foi localizado na segunda-feira (21), a 11 quilômetros do local do desaparecimento.

A operação de busca contou com a participação do Corpo de Bombeiros, que utilizou drones equipados com câmeras térmicas, mas foi o aparecimento espontâneo do homem na casa de um morador que encerrou as buscas. O desaparecido não apresentava ferimentos.