Incêndio destrói casa de idoso em Canoas (RS) e comunidade se mobiliza para ajudar

Em Canoas (RS), um incêndio iniciado no fogão a lenha destruiu a casa de Valdemir, de 64 anos. Apesar da tragédia, ele sobreviveu e agora busca reconstruir sua vida com a ajuda da comunidade. O incidente destaca a importância de cuidados com aquecedores durante o inverno. Doações são solicitadas para apoiar Valdemir na recuperação de sua casa e saúde.