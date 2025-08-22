Jovem é preso em Canoas (SP) por apologia ao nazismo e corrupção de menor
Vídeos de mutilação e chantagem motivaram investigação após denúncia da mãe da vítima
Em Canoas (RS), um jovem de 19 anos foi preso por apologia ao nazismo e corrupção de menores. A polícia encontrou vídeos envolvendo mutilação e chantagem contra uma adolescente de 14 anos. A investigação começou após a mãe da vítima notar agressões e mudanças no comportamento da adolescente. O homem já era investigado por crimes de ódio online.