Libertação de tutor que afogou cadela idosa gera revolta em São Leopoldo (RS) Caso ocorrido em São Leopoldo (RS) reacende discussão sobre punições para crimes contra animais durante o Abril Laranja Cidade Alerta RS|Do R7 07/04/2025 - 20h27 (Atualizado em 07/04/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A libertação de um homem que confessou ter afogado sua cadela idosa da raça pitbull no Rio dos Sinos, em São Leopoldo (RS), provocou indignação entre os protetores de animais.

O tutor, que amarrou uma pedra no pescoço do animal antes de jogá-lo no rio, recebeu como única pena a proibição de ter cães em casa - decisão que reacendeu o debate sobre a eficácia das leis de proteção animal.

O caso, ocorrido durante o Abril Laranja (mês de conscientização contra maus-tratos), mobilizou a ONG Pata Santa e outros ativistas, que defendem maior rigor nas punições e campanhas educativas para combater a violência contra animais.