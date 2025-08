Moradores do Santo Afonso (RS) enfrentam lamaçal causado por obra em dique A situação se agrava com a chuva, tornando o barro um obstáculo diário Cidade Alerta RS|Do R7 05/08/2025 - 19h47 (Atualizado em 05/08/2025 - 19h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moradores do bairro Santo Afonso, em Novo Hamburgo (RS), enfrentam dificuldades de acesso às suas casas por causa da lama gerada por obras no dique local. A situação se agrava com a chuva, tornando o barro um obstáculo diário. A população pede melhorias temporárias para facilitar a entrada e saída, enquanto aguarda soluções definitivas da prefeitura.