Moradores reclamam de falta de sinalização no bairro São João, em Porto Alegre (RS) Placas cobertas por vegetação dificultam orientação em vias com alto fluxo de veículos Cidade Alerta RS|Do R7 22/05/2025 - 20h19 (Atualizado em 22/05/2025 - 20h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As ruas Barão do Cotegipe e Felicíssimo de Azevedo, no bairro São João, em Porto Alegre (RS), registram acidentes frequentes devido à sinalização precária e à vegetação que encobre placas de trânsito. Embora a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) planeje uma revitalização da sinalização, moradores cobram medidas urgentes, como a instalação de lombadas eletrônicas. Uma vistoria técnica confirmou que a sinalização atual é inadequada para o volume de tráfego da região.