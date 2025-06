Motorista atropela cachorro em Rio Grande (RS) e foge sem prestar socorro Animal chegou a ser socorrido mas não resistiu aos ferimento Cidade Alerta RS|Do R7 17/06/2025 - 21h53 (Atualizado em 17/06/2025 - 21h53 ) twitter

Um motorista atropelou um cachorro e fugiu sem prestar socorro no bairro Santa Rosa, em Rio Grande (RS). O animal chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia identificou a placa do veículo e busca o condutor, que pode ser acusado de maus-tratos, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão.