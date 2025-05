MP investiga jogador por manipulação de resultados no Brasileirão 2025 Atleta é suspeito de provocar faltas intencionais para favorecer apostas esportivas Cidade Alerta RS|Do R7 20/05/2025 - 21h08 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Ministério Público realizou uma operação para investigar o envolvimento do jogador Sebastião Ênio Santos de Almeida, do time Juventude, em manipulação de resultados no Brasileirão 2025. Foram apreendidos celulares, documentos e mídias para buscar provas de que o jogador teria recebido vantagens em apostas esportivas. A investigação atende a um pedido da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que alertou sobre distorções de resultados.