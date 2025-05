Operação apura fraudes em licitações na Prefeitura de Taquara (RS) Mandados foram cumpridos em prédios públicos, residências e empresas ligadas aos investigados Cidade Alerta RS|Do R7 06/05/2025 - 19h41 (Atualizado em 06/05/2025 - 19h41 ) twitter

A operação “Mestre de Obras”, conduzida pelo Ministério Público, cumpriu mandados de busca e apreensão em prédios da Prefeitura de Taquara (RS), além de residências e empresas ligadas a dois investigados.

A ação visa apurar fraudes em licitações, dispensas indevidas e direcionamento de contratos com suspeita de sobrepreço. Documentos e equipamentos eletrônicos foram apreendidos, e duas servidoras públicas foram afastadas.

A prefeitura de Taquara colabora com as investigações e abrirá processos administrativos para investigar as servidoras envolvidas.