Tentativa de assalto a mulher é flagrada por câmeras em bairro de Porto Alegre (RS) Criminoso usou carro parado na contramão como disfarce para abordar a vítima Cidade Alerta RS|Do R7 13/06/2025 - 19h43 (Atualizado em 13/06/2025 - 19h43 )

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem tentou assaltar uma mulher que passeava com seu cachorro no bairro Menino Deus, em Porto Alegre (RS). O suspeito, que estava em um carro branco, parou na contramão da rua e fingiu olhar o pneu enquanto aguardava a aproximação da vítima. A mulher, identificada como Cecília, chegou a ser revistada pelo criminoso que desistiu do crime. Moradores pedem mais policiamento na região.