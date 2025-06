Adolescente é resgatado após ficar ilhado em árvore Jovem de 17 anos foi salvo por populares, depois que o caiaque virou durante a enchente em Campo Bom (RS) Guaíba no Ar|Do R7 24/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 24/06/2025 - 08h36 ) twitter

Um adolescente de 17 anos foi resgatado após ficar duas horas ilhado em uma árvore no Rio dos Sinos, em Campo Bom (RS), quando o caiaque em que estava virou na forte correnteza. Populares, com ajuda de um sargento do exército, fizeram o resgate usando uma corda, sem autorização dos bombeiros. O jovem foi levado ao hospital com princípio de hipotermia, mas passa bem.