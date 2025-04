Adolescente morre após detenção por roubo em Passo Fundo (RS) Jovem de 17 anos passou mal durante abordagem e não resistiu, segundo a polícia Guaíba no Ar|Do R7 24/04/2025 - 10h07 (Atualizado em 24/04/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 17 anos morreu, após ser detido pela Polícia Militar em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Ele foi capturado junto com outros menores e dois adultos por envolvimento em um roubo a residência.

Com o grupo, a polícia apreendeu armas, dinheiro e videogames. Durante a abordagem, o jovem passou mal e chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu.

A causa da morte ainda é investigada.