Agressão contra monitora de estacionamento gera investigação em Erechim (RS) Empresa promete desligamento e ação judicial, caso vínculo do agressor seja confirmado Guaíba no Ar|Do R7 28/04/2025 - 08h42 (Atualizado em 28/04/2025 - 08h42 )

Uma monitora de estacionamento rotativo foi agredida em Erechim, Rio Grande do Sul, na região norte do estado.

Imagens registraram o momento em que um homem se aproximou e desferiu um chute contra a vítima, que tentou se defender. O agressor usava uma camiseta com identificação de uma plataforma de mobilidade, que repudiou o ato e informou colaborar com as investigações.

A empresa declarou que, caso seja confirmado o vínculo, o agressor será desligado e medidas judiciais serão tomadas