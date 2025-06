Alagamento intenso complica trânsito na avenida Florianópolis em Canoas (RS) Água cobre mais da metade das rodas dos veículos, enquanto ventos fortes assustam pedestres Guaíba no Ar|Do R7 18/06/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h58 ) twitter

Em Canoas (RS), a esquina da Avenida Florianópolis com a Avenida dos Professores enfrenta alagamentos significativos. Carros e pedestres se arriscam ao atravessar a área inundada, com a água chegando a cobrir mais da metade das rodas dos veículos. A chuva deu uma trégua, mas ventos fortes continuam, quase levando guarda-chuvas. As nuvens carregadas indicam que a situação pode piorar.