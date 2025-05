Animais morrem após envenenamento no bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul (RS) Veterinários confirmam intoxicação e moradores cobram ações efetivas das autoridades Guaíba no Ar|Do R7 20/05/2025 - 12h09 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h09 ) twitter

Moradores do bairro Santa Lúcia, em Caxias do Sul (RS), estão preocupados com o envenenamento de animais. Nos últimos 10 dias, quatro morreram, somando-se a seis casos do ano anterior.

Vídeos mostram animais agonizando após contato com substâncias tóxicas deixadas nas ruas ou pátios.

Veterinários confirmam o envenenamento e tutores pedem justiça.