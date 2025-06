Bairro Areal (RS) sofre com infraestrutura precária e enchentes Moradores reclamam de dificuldades diárias causadas por lama, buracos e inundações Guaíba no Ar|Do R7 25/06/2025 - 08h48 (Atualizado em 25/06/2025 - 08h48 ) twitter

Moradores do bairro Areal, em Pelotas (RS), convivem com buracos, alagamentos e ruas cobertas de barro. A situação se agravou após as enchentes recentes, afetando a saúde, a segurança e a mobilidade da população. A prefeitura ainda não apresentou soluções, mas prometeu analisar o caso.