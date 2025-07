Bebê de 4 dias é salvo por bombeiros após engasgar com leite materno Pai levou recém-nascida ao quartel, onde manobra de Heimlich foi feita com sucesso por socorristas, em Gramado (RS) Guaíba no Ar|Do R7 16/07/2025 - 08h13 (Atualizado em 16/07/2025 - 08h13 ) twitter

Em Gramado (RS), um bebê de 4 dias foi salvo por bombeiros após se engasgar com leite materno. O pai levou a criança ao quartel, onde foi feita a manobra de Heimlich com sucesso. Após atendimento no hospital, a bebê recebeu alta. A resposta rápida dos bombeiros foi essencial para evitar uma tragédia.