Bombeiros resgatam cobra que estava no motor de carro na Serra Gaúcha (RS) Animal entrou no veículo estacionado próximo a uma árvore e foi capturado com segurança

Guaíba no Ar|Do R7 30/05/2025 - 11h52 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h52 )

