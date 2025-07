Briga em mercado de Carlos Barbosa (RS) viraliza e gera paródia criativa Na ocasião, duas mulheres foram flagradas dando socos e puxões de cabelo Guaíba no Ar|Do R7 24/07/2025 - 09h44 (Atualizado em 24/07/2025 - 09h44 ) twitter

Duas mulheres foram flagradas brigando em frente a um mercado em Carlos Barbosa (RS). A disputa, que envolveu puxões de cabelo e socos, foi filmada e viralizou em grupos de mensagens. A polícia foi acionada, mas detalhes sobre as prisões não foram divulgados. Em um desdobramento curioso, os proprietários do mercado criaram uma paródia do incidente para atrair clientes, destacando a criatividade em meio à confusão.