Cachorro ataca criança de 10 anos em escola Vítima sofreu ferimentos no tórax Guaíba no Ar|Do R7 10/06/2025 - 12h11 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h11 )

Uma criança de 10 anos foi atacada por um cachorro de grande porte dentro de uma escola estadual, em Vacaria (RS). A criança sofreu ferimentos no tórax, mas as roupas de frio auxiliaram como proteção. A Polícia busca ouvir a escola, a família e localizar o tutor do animal para responsabilizações.