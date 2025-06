Cerca de 300 pessoas ficam desalojados, após enchente atingir São Sebastião do Caí (RS) Equipes realizam resgates, removem moradores de áreas de risco e alertam para o perigo das enchentes Guaíba no Ar|Do R7 20/06/2025 - 08h11 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h11 ) twitter

São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, decretou situação de emergência por causa das chuvas. Cerca de 300 pessoas estão desalojadas. Bombeiros fazem resgates e a Defesa Civil retira moradores de áreas de risco. Mãe e filho foram salvos após ficarem ilhados em um carro. A população recebe alerta sobre o perigo das enchentes.