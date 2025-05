Comerciantes enfrentam desafios durante revitalização da Orla do Guaíba (RS) Comércios ainda fechados e sem previsão de reabertura, após enchente histórica, e os comerciantes buscam soluções provisórias Guaíba no Ar|Do R7 02/05/2025 - 11h18 (Atualizado em 02/05/2025 - 11h18 ) twitter

Os comerciantes da Orla do Guaíba, em Porto Alegre (RS), enfrentam sérios desafios, enquanto aguardam a conclusão das obras de revitalização da área, destruída por uma enchente histórica.

Sem previsão de reabertura, muitos estabelecimentos permanecem fechados, com entulhos e vestígios da enchente ainda visíveis. Sem apoio financeiro ou isenção de impostos, empresários recorreram a soluções provisórias, como contêineres.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade confirmou que o orçamento e o projeto da revitalização estão aprovados, com obras previstas para começar neste semestre.

No trecho 3 da orla, as obras já estão em andamento e devem ser entregues no segundo semestre de 2025.