Bombeiros enfrentaram 10 horas de operação em terreno acidentado e com neblina, para resgatar o corpo de uma menina de 11 anos no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS). A ação ocorreu à noite, com uso de drones e câmeras térmicas. O local, de difícil acesso, exigiu técnicas especializadas e esforço contínuo da equipe.