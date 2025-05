Criminosos são baleados em fuga e carga de armas é apreendida no RS Casos em Porto Alegre e São Leopoldo reforçam atuação da polícia contra facções Guaíba no Ar|Do R7 27/05/2025 - 08h12 (Atualizado em 27/05/2025 - 08h12 ) twitter

Uma perseguição policial terminou em acidente, na zona norte de Porto Alegre (RS). Dois criminosos foram baleados e presos, após troca de tiros com a polícia. Em outra ação, dois homens foram detidos, em São Leopoldo, com quase 2 mil carregadores de pistola que seriam entregues a uma facção. A polícia investiga o desvio do material de uma fábrica de armas.