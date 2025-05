Detran alerta sobre golpes em inscrição para CNH social gratuita no Rio Grande do Sul Golpistas estão cobrando falsamente por inscrição; a CNH social é totalmente gratuita Guaíba no Ar|Do R7 14/05/2025 - 12h06 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h06 ) twitter

O DETRAN do Rio Grande do Sul oferece 3 mil vagas para a CNH social gratuita a inscritos no CadÚnico. As inscrições vão até 10 de julho, sem cobrança de taxas.

No entanto, há relatos de que golpistas estão enviando mensagens falsas com pedidos de pagamento. O órgão alerta que qualquer cobrança é fraude e pede atenção à população.