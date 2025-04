Drogas são encontradas escondidas em locadora de DVD em Canoas (RS) Polícia prendeu dois irmãos e apreendeu cocaína com ajuda de cães farejadores Guaíba no Ar|Do R7 10/04/2025 - 12h16 (Atualizado em 10/04/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma operação policial apreendeu drogas em uma locadora de DVD que funcionava como fachada para o tráfico em Canoas, no Rio Grande do Sul. Dois irmãos foram presos após a polícia localizar 41 buchas de cocaína escondidas entre milhares de caixas de filmes.

A investigação começou no ano passado e contou com o apoio do canil da Brigada Militar de Porto Alegre, que foi fundamental para encontrar os entorpecentes.