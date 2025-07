Drones são usados para tentar enviar drogas a presídio no RS Brigada Militar prendeu homens com maconha, cocaína e celulares em Bento Gonçalves Guaíba no Ar|Do R7 21/07/2025 - 14h42 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h42 ) twitter

Em Bento Gonçalves (RS), dois homens foram presos ao tentar usar drones para enviar drogas e celulares ao presídio local. A Brigada Militar interceptou um táxi com os suspeitos, que portavam maconha, cocaína e outros itens ilícitos. Um terceiro indivíduo foi encontrado com drogas e um drone. As ações visavam abastecer o crime organizado dentro da cadeia.