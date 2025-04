Escolas recebem campanha de vacinação contra HPV Ação quer ampliar cobertura vacinal em adolescentes, para prevenir casos de câncer Guaíba no Ar|Do R7 30/04/2025 - 10h39 (Atualizado em 30/04/2025 - 10h39 ) twitter

A Prefeitura de Porto Alegre (RS) iniciou uma campanha de vacinação contra o HPV nas escolas, com a meta de imunizar 90% de crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

A vacina, gratuita e eficaz, previne o câncer de colo do útero e outras doenças causadas pelo vírus. O Rio Grande do Sul apresenta altos índices da doença, e a imunização antes do início da vida sexual aumenta a eficácia da proteção.

A ação conta com apoio de instituições especializadas e reforça a importância da adesão dos pais para garantir a saúde dos filhos.