Expo Churrasco reúne gastronomia e inclusão em Porto Alegre (RS) Evento combinou diversidade gastronômica com atividades de arte e acolhimento para o público Guaíba no Ar|Do R7 28/04/2025 - 11h27 (Atualizado em 28/04/2025 - 11h27 )

A terceira edição da Expo Churrasco, em Porto Alegre, reuniu 42 estações gastronômicas e utilizou oito toneladas de carne.

O evento, realizado no Jóquei Club, ofereceu estrutura para inclusão de pessoas com deficiência, com equipamentos adaptados e intérpretes de libras. Atividades de arteterapia e contação de histórias para crianças também integraram a programação, promovendo saúde mental e reflexão.

A iniciativa reforçou a valorização da tradição gaúcha e da convivência familiar.