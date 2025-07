Feirantes enfrentam manhã gelada para trabalhar em Porto Alegre (RS) Mesmo com frio intenso, barracas são montadas e visitantes recebem café quente e pastéis Guaíba no Ar|Do R7 01/07/2025 - 12h29 (Atualizado em 01/07/2025 - 12h29 ) twitter

Com o frio marcando a manhã em Porto Alegre, feirantes enfrentaram as baixas temperaturas para montar barracas na João Telles. Eles serviram pastéis e café quente aos visitantes. O movimento aumenta após as 10h, quando esquenta; no verão, o público chega mais cedo para fugir do calor.