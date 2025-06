Fortes chuvas causam resgate de pessoas e cães ilhados em Toropi (RS) Equipes de bombeiros atuaram em área de difícil acesso para retirar moradores e animais da enchente Guaíba no Ar|Do R7 18/06/2025 - 08h22 (Atualizado em 18/06/2025 - 08h22 ) twitter

Em Toropi (RS), região central do estado, bombeiros resgataram duas pessoas e dez cães ilhados devido à elevação do rio após fortes chuvas. A operação, realizada em área de difícil acesso, contou com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e do Batalhão Ambiental, garantindo a segurança dos moradores e animais ameaçados pela subida das águas.