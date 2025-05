Golpe com site falso causa prejuízo de R$ 1,8 milhão em Porto Alegre (RS) Três suspeitos foram presos no Rio Grande do Norte por enganar investidores com promessas falsas

Guaíba no Ar|Do R7 23/05/2025 - 08h40 (Atualizado em 23/05/2025 - 08h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share