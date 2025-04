Golpe das fraldas causa prejuízo em farmácias e termina com prisão de casal em Taquara (RS) Dupla já tinha antecedentes por estelionato e foi flagrada com 19 pacotes no carro Guaíba no Ar|Do R7 11/04/2025 - 10h38 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um casal foi preso em Taquara, após aplicar o golpe das fraldas em farmácias de quatro cidades do Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul.

Eles realizavam compras online, retiravam os produtos e depois cancelavam o pagamento, causando prejuízos. Ambos têm antecedentes por estelionato.

A Brigada Militar localizou o veículo dos suspeitos com 19 pacotes de fraldas e outros itens.