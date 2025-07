Homem é baleado na cabeça em posto de combustíveis Ataque foi registrado na fronteira com a Argentina e suspeita é de briga em bar como motivação Guaíba no Ar|Do R7 11/07/2025 - 08h21 (Atualizado em 11/07/2025 - 08h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi baleado na cabeça em um posto de combustíveis em Itaqui (RS), na fronteira com a Argentina. Ele conversava com dois indivíduos em uma moto antes dos disparos. A vítima conseguiu pedir ajuda e foi levada ao hospital. A polícia identificou o autor e investiga ligação com uma briga em bar.