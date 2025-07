Homem é executado com oito tiros dentro de carro Vítima foi atingida pelas costas por suspeito que dirigia o veículo, em Canoas (RS) Guaíba no Ar|Do R7 17/07/2025 - 08h55 (Atualizado em 17/07/2025 - 08h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um homem foi morto com oito tiros pelas costas enquanto estava em um carro com o suspeito, em Canoas (RS). Câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista atira contra o caroneiro. A polícia usa as imagens para identificar os envolvidos e apurar a motivação do crime.