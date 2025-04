Homem é preso duas vezes no mesmo dia enquanto utilizava tornozeleira eletrônica Agressões e porte de facas marcaram as prisões Guaíba no Ar|Do R7 14/04/2025 - 08h17 (Atualizado em 14/04/2025 - 08h17 ) twitter

Um homem usando tornozeleira eletrônica foi preso duas vezes no mesmo dia, em Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul.

A primeira prisão ocorreu com um flagrante por perturbação e desordem, resistência à prisão e porte de facas e um estilete.

Após ser liberado, foi preso novamente por agressão em via pública, em flagrante realizado pela Guarda Municipal.

O uso da tornozeleira estava relacionado a prisões anteriores por roubo.