Homem é preso por tentativa de feminicídio com chave de fenda Agressor ameaçou companheira e filha antes de ser detido em flagrante Guaíba no Ar|Do R7 06/08/2025 - 12h01 (Atualizado em 06/08/2025 - 12h01 )

Em Pelotas(RS), um homem foi preso após tentar matar a companheira com uma chave de fenda, enquanto estava sob efeito de cocaína. Ele ameaçou a vítima e a filha dela, que conseguiram fugir com ajuda do namorado da filha e vizinhos. As vítimas solicitaram medidas protetivas, e o agressor foi detido em flagrante.