Homem é solto após matar cadela jogada em rio em São Leopoldo (RS) Animal foi encontrado com pedra amarrada ao pescoço e caso gerou revolta entre protetores Guaíba no Ar|Do R7 08/04/2025 - 07h46 (Atualizado em 08/04/2025 - 07h46 )

Um homem em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foi solto após confessar ter causado a morte de uma cadela, ao amarrar uma pedra em seu pescoço e jogá-la no rio.

O caso gerou revolta entre protetores de animais e destacou a necessidade de conscientização sobre maus-tratos.

A ONG Pata Santa denunciou o crime e a Secretaria de Bem-Estar Animal está ciente do caso.