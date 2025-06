Idoso de 80 anos morre após ser atacado por touro Corpo de bombeiros encontrou vítima sem vida e animal teve de ser contido Guaíba no Ar|Do R7 12/06/2025 - 12h07 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h07 ) twitter

Um idoso de 80 anos morreu após ser atacado por um touro em Soledade (RS). O homem era dono do animal e foi encontrado já sem vida pelo corpo de bombeiros. O touro também avançou contra os socorristas e precisou ser contido. As causas do comportamento agressivo do animal ainda são desconhecidas.