Idoso em cadeira de rodas é arrastado por caminhão Acidente ocorreu na zona sul; vítima teve ferimentos leves e motorista fugiu por medo de linchamento Guaíba no Ar|Do R7 25/06/2025 - 12h08 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h08 )

Um idoso de 68 anos, em cadeira de rodas, foi arrastado por um caminhão em alta velocidade na zona sul de Porto Alegre. A cadeira ficou presa ao para-choque do veículo na estrada João Oliveira Remião. Ele sofreu apenas ferimentos leves. O motorista fugiu por medo de linchamento, mas entrou em contato com a família. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) avalia melhorias na via.