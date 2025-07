Incêndio de grandes proporções destrói empresa em Cachoeirinha (RS) Fogo iniciou em depósito de embalagens e fumaça foi vista em várias cidades próximas Guaíba no Ar|Do R7 30/07/2025 - 11h50 (Atualizado em 30/07/2025 - 11h50 ) twitter

Incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa no distrito industrial de Cachoeirinha (RS), gerando fumaça visível na cidade e municípios vizinhos. O fogo começou em um depósito de embalagens, com causa ainda desconhecida. Bombeiros da região metropolitana atuaram para conter as chamas que se espalharam devido ao vento e materiais inflamáveis.