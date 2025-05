Inverno agrava surtos de doenças respiratórias entre crianças e idosos Porto Alegre (RS) registra dezenas de mortes e mais de 500 internações nas últimas semanas Guaíba no Ar|Do R7 13/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 13/05/2025 - 12h37 ) twitter

Com a chegada do inverno, aumentam os casos de doenças respiratórias no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, já foram registradas 547 internações e 34 mortes por COVID-19, com crianças e idosos entre os mais afetados. Vírus como influenza e VSR agravam o cenário, que é piorado pela falta de vacinas e pela superlotação das unidades de saúde.