Jovem é preso após matar avó com mais de 30 facadas Crime ocorreu após vítima tentar impedir que o neto saísse de casa, segundo a polícia Guaíba no Ar|Do R7 22/07/2025 - 12h09 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h09 )

Um jovem de 19 anos foi preso após confessar o assassinato da avó, de 60 anos, com mais de 30 facadas no peito, rosto e costas, em Sobradinho (RS). O crime ocorreu depois que ela o impediu de sair de casa. A vítima foi encontrada morta perto da residência. O suspeito apresentou contradições no depoimento e demonstrou nervosismo.