Jovens recebem três anos de medida socioeducativa após agressão a professora em Caxias do Sul (RS) Justiça reconheceu gravidade do ataque e reforçou necessidade de acompanhamento psicológico Guaíba no Ar|Do R7 16/05/2025 - 08h39 (Atualizado em 16/05/2025 - 08h39 )

Três adolescentes foram responsabilizados por agressão a uma professora, em Caxias do Sul (RS), e devem cumprir três anos de medida socioeducativa. A Justiça enquadrou o ato como tentativa de homicídio qualificado. O caso destaca a importância do apoio psicológico aos envolvidos e levanta debates sobre a eficácia das punições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.