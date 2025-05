Maior caso de abuso no Rio Grande do Sul envolve centenas de vítimas no Vale do Paranhana Mais de 700 vítimas podem ter sido atacadas ao longo de uma década pelo mesmo homem Guaíba no Ar|Do R7 06/05/2025 - 08h21 (Atualizado em 06/05/2025 - 08h21 ) twitter

O Ministério Público está atuando no acolhimento de vítimas de um homem, suspeito de cometer abusos contra centenas de crianças e adolescentes no Vale do Paranhana, no Rio Grande do Sul.

Até o momento, 108 vítimas já foram identificadas, mas a estimativa da Polícia Civil é que o número ultrapasse 700, em casos que ocorreram ao longo de mais de dez anos.

O suspeito foi preso, e projetos de apoio às vítimas e familiares estão sendo mobilizados para oferecer acompanhamento. Este é considerado o maior caso de abuso já registrado no estado.