Mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas devido a enchentes no RS Municípios do Vale do Caí decretam emergência e montam abrigos para população afetada Guaíba no Ar|Do R7 23/06/2025 - 11h48 (Atualizado em 23/06/2025 - 11h48 )

As enchentes no Rio Grande do Sul deixaram cerca de 7 mil pessoas desabrigadas. Em Montenegro, moradores utilizam barcos para chegar às residências. A prefeitura decretou estado de emergência e a Defesa Civil montou abrigos para acolher os atingidos. Em São Sebastião do Caí, mais de 200 pessoas foram removidas. A região permanece em alerta por novas chuvas.